Au descoperit o cârciumă plină cu clienți Polițiștii au descins joi, intr-un restaurant din centrul Clujului, de pe strada Napoca, unde se aflau și clienți. Patronii nu au respectat prevederile ordonanțelor militare, iar acum s-au ales cu dosar penal. „Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Sectia 1, au surprins in flagrant angajatii unui local de alimentatie publica situat pe strada Napoca din municipiul Cluj-Napoca in timp ce serveau mai multi clienti aflati in interiorul localului, contrar prevederilor legale. In cauza a fost intocmit un dosar penal privind savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Cluj-Napoca au deschis, joi, un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor dupa ce i-au prins in flagrant pe angajatii unui restaurant din centrul municipiului in timp ce serveau clienti, in interiorul localului."Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca,…

- "Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Sectia 1, au surprins in flagrant angajatii unui local de alimentatie publica situat pe strada Napoca din municipiul Cluj-Napoca in timp ce serveau mai multi clienti aflati in interiorul localului, contrar prevederilor legale. In cauza a fost…

- Un restaurant din centrul municipiului Cluj-Napoca a fost deschis si a primit clienti, iar politistii au intocmit, joi, un dosar penal in cauza. "Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Sectia 1, au surprins in flagrant angajatii unui local de alimentatie publica situat pe strada Napoca…

- Conducerea unui restaurant din centrul municipiului Cluj-Napoca s-a ales cu dosar penal, joi, dupa ce a deschis localul și a primit clienți, scrie Agerpres.”Politistiidin cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Sectia 1, au surprins in flagrantangajatii unui local de alimentatie publica situat pe…

- Polițiștii au descins pe strada Napoca nr. 6. la Ristorant Exclusive, dupa ce au fost suspiciuni ca erau clienți in interior.Conform unor surse, patronul susține ca nici vorba sa fie deschis, dar poliția susține contrariul.”Polițiștii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Secția 1 au surprins…

- Polițiștii clujeni au depistat, in cursul serii de sambata, un conducator auto care s-a urcat la volanul unui autoturism, deși se afla intr-o stare avansata de ebritate.”La data de 11 aprilie a.c., in jurul orei 23.45, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secția 2 Politie Rurala…

- Un adolescent de 16 ani din județul Alba a intrat in vizorul Poliției dupa ce a condus un autovehicul, fara a deține permis. A fost prins in trafic, noaptea, intr-o localitate din județul Cluj. Potrivit IPJ Cluj, marți, in jurul orei 01.15, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Secția…

- La data de 3 martie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, în colaborare cu polițiștii Postului de Poliție T.F. Cluj Napoca, au depistat un tânar de 26 de ani, din comuna Recea Cristur, care la data de 2 martie, în jurul orei 19.00 ar fi agresat fizic un barbat…