Au decis procentul! Cu cât se majorează pensiile românilor Ministrul Finanțelor Publice a declarat ca pensiile vor fi majorate cu 10 la suta in acest an. Intrebat daca ramane stabilit ca pensiile vor crește cu 10 la suta anul acesta a precizat ca „este o propunere pe care o facem noi”. „Este o propunere pe care o facem noi in contextul acesta, cu criza la nivel global, cu deficit de 24% in SUA, economii care se prabușesc cu 11 procente in toate Europa, șomaj in creștere. In tot acest context noi venim și facem un efort uriaș pentru a crește, totuși, pensiile in acest an cu cat se poate. Riscurile sunt foarte mari, e foarte ușor sa cadem, sa pierdem tot… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

