Au dat o lovitură de 5.000 de euro în locuinţa unei femei "In urma cercetarilor au rezultat indicii ca tinerii ar fi patruns prin efractie in luna martie, in locuinta unei femei din municipiul Iasi si au sustras bunui in valoare de aproximativ 5.000 euro. De asemenea, in urma cercetarilor a rezultat faptul ca unul dintre tineri este banuit de comiterea unui alt furt dintr-o alta locuinta, fapta care a fost sesizata in luna aprilie, prejudiciul reclamat fiind de aproximativ 6.000 lei", au precizat reprezen (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

