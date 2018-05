Au dat milioane pe masini. Iata cele mai impresionante colectii ale vedetelor

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai scumpe masini sport, Porsche 918 Spyder, este rechemata la fabrica din cauza unor potentiale probleme la nivelul suspensiilor – o problema pentru care acest model a mai fost rechemat la fabrica, potrivit Bloomberg. Apelul se refera la 305 unitati din modelul vandut in…

- Karaol G este pe val și aduce in fața publicului din toata una dintre senzațiile acestei veri. Piesa se numește "Mi cama" și face deja furori, reușind sa adune aproape 50 milioane de vizualizari pe YouTube, in doar șapte zile la lansare.

- Rita Ora e chiar ofensata ca vedetele nu ințeleg ca piesa a fost creata pentru a ilustra “calatoria personala” a artistei. “Am avut relații romantice și cu femei, și cu barbați de-a lungul vieții mele și asta e calatoria mea personala”, a declarat Rita Ora luni. Piesa compusa in colaborare cu Cardi…

- Maluma "Baby" revine in atenția publicului din toata lumea! Pana sa ajuga pentru prima data in Romania, in luna iunie a acestui an, artistul mai bifeaza o lansare cu surle și trambițe. Piesa "Colors" e proaspat lansata și in doar trei zile se apropie deja de zece milioane de vizualizari pe YouTube.

- Simona Halep e la doar un pas de a aduna peste 23 de milioane de dolari din premii, putand realiza aceasta performanta fabuloasa chiar la urmatorul turneu.Pentru a face acest lucru, insa, romanca trebuie sa treaca de faza semifinalelor turneului Premier de la Stuttgart (23 - 29 aprilie). Competitia…

- Simona Halep este la un pas de a trece bariera celor 23 de milioane de dolari - premii brute castigate din tenis. Simona va depasi acest prag impresionant daca se va califica in semifinalele turneului Premier de la Stuttgart (23 - 29 aprilie). Competitia sponsorizata de Porsche va fi prima pe care…

- Dupa ce a lansat o serie de hit-uri precum ”Machika” sau ”Ahora”, cantaretul columbian contiuna sa pregateasca piese pe banda rulanta, de aceasta data fiind vorba despre o noua colaborare.

- Cantareata americana Miley Cyrus a fost data in judecata de un compozitor jamaican privind drepturi de autor asupra piesei „We Can’t Stop”, iar el cere daune de 300 de milioane de dolari, scrie Reuters.