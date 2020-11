Matthew și Jennifer Booth susțin ca drepturile constituționale ale fiicei lor Lydia (9 ani) au fost violate in momentul in care directorul școlii i-a cerut sa-și dea jos masca. Cuplul da in judecata școala pentru ca fiica lor a fost forțata sa-și dea jos masca inscripționata cu „Iisus ma iubește”. Matthew și Jennifer solicita „daune nominale” pentru ca fiica lor a fost marginalizata și profund afectata de incident. Au dat in judecata școala dupa ce fiicei lor nu i s-a permis sa poarte o masca pe care scria „Iisus ma iubește” Parinții susțin ca drepturile constituționale ale Lydiei au fost incalcate…