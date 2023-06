AU DAT CIUCĂ PE CIOLACU: NOUL GUVERN ȘI-A LUAT ÎNCREDERE DIN PARLAMENT Intr-o atmosfera inalțatoare, de mare traire patriotica și profunda iubire de neam, de mare angajament și necesara responsabilitate (am sintetizat discursurile vibrante, naționaliste simili-AUR-iste ale deja prim-ministrului Ion-Marcel Ciolacu (PSD)), majoritatea parlamentarilor social-democrați-național-liberali a votat INCREDERE nedisimulata pentru noul guvern. Evident ca au existat carcotași la intalnirea patriotica de la Parlament de astazi, 15 iunie 2023, dar era de ințeles: nu e ciolanul la ei. Așadar, cu 290 de voturi inimoase și pline de incredere, guvernul Ion-Marcel… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

