- Doi hoti romani care au forat prin ziduri pentru a da lovitura la un magazin de bijuterii din centrul Londrei au fost condamnati la sase ani de inchisoare fiecare pentru furtul in valoare de 300.000 de lire sterline.Florin-Cristian Neagu, de 46 de ani, si Sorin Munteanu, de 44 de ani, au fost gasiti…

- Jonathan Mok, in varsta de 23 de ani, a povestit ca a fost atacat in seara de 24 februarie de un barbat care i-a dat un pumn in fața și care a rostit cuvantul „coronavirus". Agresorul se afla impreuna cu alți 3-4 barbați și o femeie, iar unul dintre insotitori i-a strigat: „Nu vreau coronavirusul…

- Harry Styles, fostul membru One Direction, a fost jefuit sunt amenințare cuțitului la Londra. Cantarețul a scapat nevatamat, insa hoțul i-a luat banii. Styles a fost anul trecut victima unei persoane care il hartuia.Incidentul a avut loc in seara zilei de 14 februarie, in Hampstead, nordul…

- Maria Mester, de 47 de ani, si Emil-Bogdan Savastru, de 29 de ani, au fost inculpati pentru conspiratie in scopul comiterii unui jaf in data de 13 decembrie. Inculpatii au afirmat ca sunt de nationalitate romana in momentul in care si-au confirmat datele personale in tribunalul Westminster Magistrates…

- Peste 2,45 milioane de cetateni UE au primit dreptul de a trai si a munci in Regatul Unit dupa Brexit, in timp ce unui numar de sase persoane cu istoric infractional ''grav sau persistent'' li s-a refuzat acest drept, informeaza joi agentia de presa britanica PA.In luna decembrie au subscris…

- Un barbat a fost acuzat de deteriorarea unui tablou de Picasso, expus la Tate Modern, informeaza marti Press Association si BBC, potrivit AGERPRES.Potrivit BBC, pictura "Bust de femeie", in valoare de 20 de milioane de dolari, ar fi fost rupta intr-un incident petrecut sambata. Politia…

- Cunoscuta cantareata de opera Katherine Jenkins a fost jefuita in sud-vestul Londrei dupa ce artista intervenise pentru a o ajuta pe victima unui furt comis in plina strada, a declarat agentul sau citat vineri de Press Association. Cantareata, in varsta de 39 de ani, mergea la o repetitie, in jurul…