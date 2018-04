Stiri pe aceeasi tema

- Lovitura data de un grup de hoti din vestul tarii. Conform unor surse judiciare, citate de site-ul aradon.ro, acestia au furat aproximativ 170.000 de lei dintr-un seif al unei case valutare din Chisineu-Cris, informație dezvaluite in acese zile de cei care ancheteaza cazul. Hotii au actionat ca la carte.…

- Dosar penal pentru furt pe numele unui barbat de 30 de ani, in comuna Giroc. El este cercetat penal dupa ce a fost prins ca a furat un telefon mobil din buzunarul unei femei. Fapta s-a petrecut intr-un magazin.

- Doi barbati au furat frigiderul din sediul Fundației Armonia din Cluj, în 2016, iar în 2018 l-au restituit. Sediul fundatiei Armonia a fost spart în urma cu doi ani chiar daca se afla în centrul Clujului și au furat frigiderul cu tot cu…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Sarat, in urma activitatilor specifice, au identificat principalul banuit de comiterea unui furt din locuinta. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca in data de 8 martie, un tanar in varsta de 20 de ani,…

- Trei echipaje de poliție au fost mobilizate, in aceasta seara, pentru prinderea unui tanar de 24 de ani ce furat poșeta unei femei, care se deplasa pe trotuar, in zona magazinului Kaufland din Alba Iulia. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Alba au declarat ca un furt s-a produs in urma…

- Patru femei și doi barbați cu varste cuprinse intre 24 și 48 de ani, din județul Dolj, au patruns, la sfarșitul saptamanii trecute, intr-un imobil situat pe raza municipiului Arad de unde, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Arad, au sustras bijuterii de aur in valoare de 10.000 de lei.…

- Hotii le-au spart locuinta in plina zi si le-au furat peste 240 de mii de lei, care erau ascunsi in doua fotolii. In aceasta situatie s-a pomenit o familie din satul Cimiseni, raionul Criuleni.

- Politistii braileni au efectuat 11 perchezitii la domiciliile mai multor persoane din localitatea Plopu, banuite de furtul unor camere de supraveghere, bucati de tevi tubing si aspersori de la coloane de irigat.