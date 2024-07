Au curs sancțiunile pe litoral. Ce nereguli au descoperit inspectorii ANPC și cât au fost amenzile In plin sezon estival, pe litoral au ajuns nu doar turiștii dornici sa-și petreaca vacanța la malul marii, ci și inspectorii de la ANPC, aceștia din urma pentru a face verificari. Și, din cate s-a aflat duminica, n-au lipsit neregulile gasite in urma unei astfel de acțiuni de control derulate recent de catre inspectorii de […] The post Au curs sancțiunile pe litoral. Ce nereguli au descoperit inspectorii ANPC și cat au fost amenzile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma unor verificari efectuate sambata, 13 iulie, comisarii ANPC au dat amenzi in valoare de peste 60.000 de lei și au decis sa opreasca activitatea unor operatori economici care nu funcționau legal pe litoral, conform Agerpres.

