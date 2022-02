Au curs apelurile. Peste 100 de oameni au avut nevoie de intervenția salvamontiștilor, în ultimele 24 de ore Nu au fost puțini cei care au ales sa petreaca sfarșitul de saptamana la munte, departe de agitația și de stresul din marile orașe. Insa, din pacate, nu au lipsit nici incidentele. In ultimele 24 de ore, au fost peste 100 de apeluri prin care se solicita ajutorul salvamontiștilor, 52 de oameni ajungand in atenția […] The post Au curs apelurile. Peste 100 de oameni au avut nevoie de intervenția salvamontiștilor, in ultimele 24 de ore first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

