Stiri pe aceeasi tema

- Pentru creșterea gradului de siguranța rutiera, in scopul reducerii numarului și consecințelor accidentelor rutiere grave, in ultimele doua zile, la nivelul județului Suceava, s-au desfașurat actiuni punctuale, in zonele și pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat, pentru depistarea și sancționarea…

- Polițiștii au aplicat peste 300 de sancțiuni contravenționale, au reținut 21 de permise și au retras 23 de certificate de inmatriculare The post Polițiștii au aplicat peste 300 de sancțiuni contravenționale, au reținut 21 de permise și au retras 23 de certificate de inmatriculare first appeared on Partener…

- In perioada 30 decembrie 2023 – 2 ianuarie 2024, polițiștii argeșeni au acționat, alaturi de jandarmi și de reprezentanți ai altor instituții, in special in zonele aglomerate, pentru prevenirea și combaterea criminalitații stradale, a faptelor cu acte de violența, dar și pentru creșterea gradului de…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii Serviciului Rutier Argeș, impreuna cu polițiștii structurilor rutiere din cadrul polițiilor municipale și orașenești, au continuat acțiunile pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere, precum și depistarea conducatorilor auto…

- Politistii rutieri au aplicat, in primele 10 luni ale anului, 1.669.045 de sanctiuni contraventionale, au retinut 196.340 de permise de conducere si au retras 73.154 de certificate de inmatriculare, potrivit sefului Directiei Rutiere a IGPR, Valentin Ionita citat de Agerpres.roEl a precizat, intr o…

- Primele semne ale iernii sunt anunțate incepand din acest weekend in toata țara. Temperaturile vor scadea iar precipitații abundente iși vor face apariția incepand de vineri seara. Conform prognozei meteo pentru Bacau, incepand de vineri seara vor incepe ploile, urmand ca sambata sa fie posibile lapovița…

- Furnizorii de electricitate și gaze s-au aratat ingrijorați de faptul ca ministrul Energiei, Sebastian Burduja, intervine in activitatea ANRE, care ar trebui sa fie o instituție independenta, și, mai mult, s-a antrepronunțat anunțand ca reglementatorul va da amenzi fara precedent in sector. Președintele…

- Inspectorii din cadrul Directiei generala antifrauda fiscala (DGAF) au aplicat, in perioada 24 - 31 octombrie, 37 de amenzi contraventionale, in cuantum total de 1,3 milioane lei, din cauza abaterilor de la legislatia specifica comercializarii produselor accizabile, informeaza Agentia Nationala de Administrare…