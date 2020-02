Zeci de soferi grabiți s-au trezit pietoni, in weekend, in urma acțiunilor desfașurate in trafic de politistii de la Rutiera, pe raza județului Gorj. In total au fost reținute 94 de permise, cele mai multe pentru depașirea limitei de viteza și au fost aplicate peste 390 de amenzi, in valoare de peste 40.000 de lei. „In perioada 31 ianuarie -2 februarie, politistii rutieri au actionat pe principalele artere rutiere din județ, pentru depistarea conducatorilor auto care nu respecta limita legala de viteza, in vederea prevenirii evenimentelor rutiere.

