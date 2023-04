Au cumpărat o mașină de lux cu bani falși La data de 26 aprilie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Onești, au realizat o acțiune, in municipiul București și in județele Ilfov și Teleorman, la persoane banuite de savarșirea infracțiunilor de falsificare de monede, punere in circulație de valori falsificate, inșelaciune […] Articolul Au cumparat o mașina de lux cu bani falși apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

