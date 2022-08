Stiri pe aceeasi tema

- Ramasitele a doi copii au fost descoperite in valize cumparate la licitatie intr-un depozit din orasul Auckland, a confirmat joi politia neozeelandeza, informeaza Observatornews. Potrivit inspectorului Tofilau Faamanuia Vaaelua, trupurile erau de mai multi ani in valize si victimele ar fi avut intre…

- Politistii din Ploiesti efectueaza, miercuri dimineata, mai multe perchezitii intr-un dosar penal ce vizeaza comiterea de furturi din societati comerciale. Oamenii legii pun in executare 14 mandate de perchezitie domiciliara in mai multe localitați din judetul Prahova. „In aceasta dimineata, politistii…

- O tanara de 23 de ani, Jesenea Miron, din Moreno Valley, California, a fost arestata dupa ce s-a dat drept asistenta medicala și a incercat sa fure un copil din spital. Aceasta s-a imbracat in uniforma pe care o folosește personalul medical de la Riverside University Health System Medical Center, a…

- In spatele unui vechi pub din Cork, Irlanda, au fost descoperite acum cateva luni șase schelete umane. Potrivit arheologilor, acestea sunt ale unor barbați. Se pare ca moartea a fost crunta, caci toate scheletele aveau mainile și picioarele legate, executate apoi prin impușcare și aruncate intr-o groapa…

- Un fost soldat britanic a fost ucis in timp ce lupta pentru Ucraina in orasul Severodonetk, a anuntat familia sa in social media, transmit duminica Reuters si AFP. Jordan Gatley a plecat din armata britanica in martie a.c. si, dupa o „reflectie profunda”, s-a dus in Ucraina pentru a contribui la combaterea…

- O asistenta medicala, in varsta de 27 de ani, este anchetata pentru uciderea unui nou-nascut. Aceasta lucra la spitalul de copii din Birmingham, Marea Britanie, și este acuzata ca ar fi provocat moartea bebelușului, prin administrare de otrava. Voit. Ca sa-l omoare. Nu din greșeala. Nu din culpa medicala.…