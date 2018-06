Stiri pe aceeasi tema

- Jurnaliștii scriu despre Iulia, așa cum era cunoscuta de clienții ei, o romanca in varsta de 30 de ani, care a fost la "produs" timp de 10 de ani, "ba pe centura, ba in locuințe private, ba in bordeluri și baruri din Elveția, Franța, Grecia și in final in Germania". Pe 10 martie 2018, femeia a decis…

- Un nou fond de investitii cu capital de risc dedicat startup-urilor si cel putin doua destinate companiilor vor aparea in Romania in a doua jumatate a anului 2018, conform precizarilor facute de catre Camelia Dragoi, reprezentant al Fondului European...

- Compania de asigurari de viata Old Mutual, cea mai veche din Africa de Sud, a intrat intr-un parteneriat cu firma bulgara AG Capital prin intermediul caruia au cumparat complexul de birouri Oregon Park din Pipera, unul dintre sediile Oracle.

- Guvernul ar trebui sa implementeze masuri care sa usureze modul firmelor de a face afaceri, nu sa le faca acestora viata mai grea. Un studiu care face inconjurul presei internationale plaseaza Romania, in primul an de guvernare PSD-ALDE, in grupul celor mai complicate tari din lume pentru…

- Fondul de investiții pregatit sa intre in luna mai in Romania cu intenția de a investi in mass-media romaneasca, anunțat de Profit.ro la inceputul lunii aprilie, va fi alimentat de compania Ellaal Goldberg Corporation, reprezentata de Mark J. Robertson, președinte al companiei de consultanța financiara…

- PROGRAMUL COMPETIȚIEI Concursul se va desfașura timp de doua zile în padurea din zona Casele Micești, centrul de concurs fiind instalat pe marginea drumului forestier Feleacu - Casele Micești (GPS lat 46.695558 lon 23.569846). Așteptam participarea unui numar de aprox. 200 orientariști…

- Forumul de afaceri și investiții Romania – Emiratele Arabe Unite, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, are loc pe 17 aprilie la sediul CCIR. Forumul beneficiaza de prezența unor inalți demnitari din Romania si din Emiratele Arabe Unite.

- Increderea investitorilor straini in mediul de afaceri din Romania s-a deteriorat semnificativ in ultimele sase luni. Principalele cauze: “revolutia fiscala”, ale carei obiective si beneficii mediul privat inca nu le-a inteles, reforma sistemului judiciar, fara a fi luate insa in considerare…