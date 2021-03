Au crezut că lor nu li se poate întâmpla. Polițiști amendați după ce au parcat pe locurile destinate persoanelor cu handicap. Un echipaj format dintr-un agent de la Poliția municipiului Suceava și un polițist local a parcat autospeciala pe doua locuri destinate persoanelor cu handicap in parcarea unui hypermarket din oraș, informeaza Monitorul de Suceava. Oamenii au surprins momentul, au forografiat și au filmat și au cerut sancțiuni. Luați la intrebari de superiori, cei doi polițiști […] The post Au crezut ca lor nu li se poate intampla. Polițiști amendați dupa ce au parcat pe locurile destinate persoanelor cu handicap. appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

