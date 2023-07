Au crezut că e un avion prăbușit Un meteorit a luminat puternic cerul Romaniei marți seara și i-a alertat pe salvamontiștii din Hunedoara și Gorj, care inițial au crezut ca este vorba despre un avion cu probleme tehnice. Ulterior, salvamontistii si-au dat seama, pe baza informatiilor si a imaginilor, ca este vorba de un meteorit care a urmat o traiectorie […] The post Au crezut ca e un avion prabușit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

