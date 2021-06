Au crezut că e țuică, dar au băut formol! Ce au pățit doi bărbați din Suceava Doi barbați din Suceava au ajuns weekend-ul acesta la spital, dupa ce au baut formol in loc de țuica. Cei doi, in varsta de 64 de ani, respectiv 27 de ani, lucrau la un fermier din zona și au gasit la un moment dat o sticla intr-o anexa. Crezand ca este țuica, aceștia nu au mai stat pe ganduri și au baut din aceasta. Barbații au baut puțin din lichid pana cand au realizat ca nu este țuica, informeaza Monitorul de Suceava . Cand fermierul a revenit acasa a observat ca cei doi se simțeau rau. Aceștia i-au aratat sticla, iar barbatul a realizat ca cei doi au baut formol și a sunat de urgența la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

- Un barbat din comuna Raușeni, județul Botoșani, și altul din județul Suceava au ajuns de urgența la spital, sambata, 5 iunie, dupa ce au baut formol crezand ca e țuica, scrie Monitorul de Botoșani . Barbații, unul in varsta de 37 de ani, celalalt de 64 de ani, au mers sambata dimineața in comuna suceveana,…

- Cand proprietarul a revenit acasa, a observat ca celor doi lucratori le era rau, iar aceștia i-au aratat recipientul din care au baut, in care era formol 24%, potrivit Obiectiv de Suceava.barbații au fost transportați la UPU Suceava, iar unul dintre ei a ramas internat in unitatea spitaliceasca.In urma…

- Doi barbați au ajuns la Unitatea Primiri Urgențe Suceava sambata seara intoxicați cu formol. Condițiile in care s-au intoxicat aceștia sunt halucinante. In timp ce lucrau cu ziua la un fermier, cei doi au gasit o sticla intr-o anexa și au baut din ea, crezand ca este țuica.Sambata, in jurul orei ...

