- Trei barbati din judetul Timis, care au reusit sa fure un seif din sediul unei societati comerciale din Sectorul 2 din Capitala au fost prinsi de politisti chiar cand se pregateau sa deschida captura, intr-o localitate din judetul Giurgiu, relateaza publicația Opinia Timisoarei.

- Trei barbați au fost prinși de polițiști in Capitala și reținuți pentru 24 de ore, dupa ce au sustras un seif dintr-o societate comerciala.Polițiștii de investigații criminale din cadrul IPJ Timiș cu sprijinul Direcției de Investigații Criminale București și Serviciului de Investigații Criminale…

- Doi barbați de 20 de ani, au fost reținuți de oamenii legii pentru trafic de droguri de tip hidropon. Aceștia realizau substanțe narcotice prin intermediul aplicației Telegram. Astfel, la data de 11 aprilie, oamenii legii i-au reținut in flagrant pe cei doi, unul dintre ei fiind administratorul magazinului,…

- Doua persoane din județul Dambovița sunt banuite ca au furat, in noiembrie 2022, un seif in care se aflau aproximativ 500.000 de euro dintr-un apartament din Sectorul 6 din Capitala.Politiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigații Criminale au…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in ianuarie 2023 a fost de 1.668, in crestere cu 30,41% comparativ cu prima luna din 2022, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea in intervalul mentionat…

- Razie in tot județul Dambovița, barbați și femeie au fost prinși la volan fara permis, drogați și beți, peste 400 de sancțiuni aplicate, 10 infracțiuni la regimul rutier constatate, 16 permise de conducere reținute și 21 certificate de inmatriculare retrase sunt cateva dintre rezultatele obținute de…

- Au furat butași de vița de vie, in valoare de peste 25.000 de lei. Doi barbați din Alba, reținuți de polițiști Au furat butați de vița de vie, in valoare de peste 25.000 de lei. Doi barbați din Alba, reținuți de polițiști Doi barbați din comuna Bucerdea Granoasa au fost reținuți de polițiști, pentru…

- Doi barbați au fost prinși in flagrant, in timp ce incercau sa fure o bicicleta parcata intr-o stație de autobuz din sectorul 3 al Capitalei. Cei doi au disimulat ca stau de vorba și, in doar 18 secunde, au reușit sa scoata bicicleta din spațiul special amenajat. In nici 3 secunde, hoții au fost prinși,…