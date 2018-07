Deputatii Iurisniti Cristina-Ionela, Pana Adriana-Doina, Sighiartau Rober-Ionatan, Simionca Ionut si Suciu Vasile- Daniel sunt parlamentarii din mandatul 2016-2020 pe care bistritenii i-au trimis in Parlamentul Romaniei. Acestiasunt cei care apara interesele judetului Bistrita-Nasaud. Am aflat cateva lucruri in legatura cu averile si veniturile pe care le detin parlamentarii de Bistrita-Nasaud, din declaratiile de avere pe care acestia le-au completat. Iurisniti, fara economii, fara datorii Potrivit documentului pe care aleasa USR l-a completat in iunie 2018, aceastadetine un apartament de 63…