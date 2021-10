Au crescut livrările de mâncare la domiciliu Restrictiile impuse din cauza noului val al pandemiei au facut sa scada la jumatate incasarile restaurantelor. Acum pot sta la masa in interior doar persoanele vaccinate si cele trecute prin boala. Au insa mult mai multe comenzi cei care fac livrari la domiciliu. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Glovo vrea sa utilizeze, in premiera in Romania, tehnologie „science-fiction” și sa-i inlocuiasca pe curieri cu roboți autonomi. Potrivit BizBrașov, dispozitivele ar urma sa livreze comenzi in Brașov, in zona Coresi. Tehnologia este deja folosita in Statele Unite.

- Un barbat de 34 de ani a parasit locuința stabilita pentru carantina insa a fost depistat de catre un echipaj de jandarmerie. Incidentul a avut loc duminica, 05.09.a.c., in jurul orei 10.30, in fața unui magazin de pe raza orașului Jibou. Barbatul se intorsese recent dintr-o țara cu risc epidemiologic.…

- Sanctionata pentru nerespectarea masurii carantinei.La data de 1 septembrie a.c., in jurul orei 17.15, politisti din cadrul Politiei orasului Murfatlar au identificat o femeie, de 48 de ani, care se afla la cumparaturi, desi pe numele sau era instituita masura carantinei la domiciliu.Persoana in cauza…

- Fostul presedinte al Afganistanului, Hamid Karzai (2004-2014), impreuna cu liderul Consiliului Superior pentru Reconcilierea Nationala, Abdullah Abdullah, au fost retinuti la 26 august la domiciliu si nu li se permite iesirea din locuinta, relateaza agentia de presa independenta afgana Khaama Press…

- Domeniul HoReCa, in special restaurantele și firmele de catering, sunt domenii in care se lucreaza mereu la imbunatațirea calitații și a serviciilor oferite. Mai ales in privința serviciilor de catering, caz in care este nevoie de maxima seriozitate din toate punctele de vedere, iar diferența poate…

- Ai nevoie de un credit de nevoi personale și tocmai ai aflat ca dosarul tau pe suma solicitata nu a fost admis. Vestea nu este tocmai buna, in condițiile in care ai nevoie de acel imprumut neaparat. Important este sa nu disperi și sa te informezi corect, cu luciditate și cu mult calm. In zilele noastre,…

- Situatia actualizata la nivelul judetului Constanta, privind noul coronavirus De la debutul pandemiei cu noul coronavirus, la nivelul judetului Constanta au fost confirmate 43.309 persoane infectate cu SARS CoV 2. Pana in prezent, 1.266 de persoane au decedat din randul celor pozitivate. In acest moment,…

- Livrarile de alimente și provizii catre supermarketurile din Africa de Sud sunt protejate de polițiști inarmați, dupa ce țara a fost cuprinsa de jafuri și violențe pe scara larga in ultima saptamana, relateaza Digi24, care citeaza BBC. Aumurit zeci de oameni și peste 1.700 au fost arestați dupa ceincarcerarea…