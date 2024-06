Au crescut în România punctele gastronomice locale. Ce le oferă clienților Succesul acestor inițiative din Romania a contribuit semnificativ la dezvoltarea comunitaților rurale, oferind mai multor familii surse de venit care le permit sa nu mai caute locuri de munca in orașe. Nicoleta Burlac, reprezentant al unui punct gastronomic, spune: „Avem vaca, porci, gaini, iepuri, oi – tot ce trebuie. Mancarea pe care o servim are un gust autentic.” Pentru a atrage clienți din Romania și nu doar, unii proprietari ofera diverse promoții, cum ar fi conceptul „platești o data, mananci cat dorești”. Ana-Maria Silaghi, reprezentant al unui punct gastronomic din Romania , explica:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

