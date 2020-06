Creatorul logo-ului I ♥ NY a murit la 91 de ani,

Milton Glaser, co-fondator al revistei New York și faimos designer, creatorul logo-ului „I ♥ NY”, a murit la 91 de ani, anunță CNN, potrivit Mediafax.Soția sa, Shirley Glaser, a declarat pentru The New York Times că artistul a murit în urma unui accident vascular cerebral și că a suferit și de insuficiență… [citeste mai departe]