Au crescut cheltuielile. 200 de lei în plus pentru fiecare român Chiar pe vremea cand economia duduia, condusa de premierul Florin Cițu, costul vieții in Romania a crescut, lunar, cu 200 de lei pentru fiecare roman. Institutul Național de Statistica a publicat datele din 2021, comparative cu cele din 2020, aratand, deja, o saracire accentuata a populației. Luand in calcul inflația galopanta din acest an, cheltuielile […] The post Au crescut cheltuielile. 200 de lei in plus pentru fiecare roman first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Termenul limita pentru autorecenzarea online a populației expira vineri, 27 mai, dupa ce Comisia Centrala pentru Recensamantul Populației l-a prelungit pe 15 mai. Incepand cu data de sambata, 28 mai, recenzorii vor merge pe teren la cei care nu au completat formularele online. Decizia de prelungire…

- Recensamantul Populației și Locuințelor, cel mai important eveniment social al anului, care a debutat pe 14 martie, pentru prima data in istorie, sub o noua forma, are cifre incredibile. Astfel, Institutul Național de Statistica a primit, oficial, 10 milioane de chestionare, fiind cea mai mare participare…

- Rata inflatiei din Romania a urcat la 13,8 % in aprilie, conform datelor transmise miercuri de INS. In martie, rata inflatiei a trecut de pragul de 10%, ajungand la 10,2%. Conform datelor anuntate de Institutul National de Statistica, preturile de consum in luna aprilie 2022 comparativ cu luna martie…

- Romania s-a situat anul trecut pe primul loc in UE la porumb boabe si floarea soarelui, atat la suprafata cultivata cat si la productia realizata, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). Suprafata cultivata cu porumb boabe anul trecut a fost de 2.493.000 hectare, iar…

- Ca raspuns la informatiile eronate aparute in presa, in spatiul public si pe retelele sociale, Institutul National de Statistica vine cu urmatoarele precizari: Recensamantul populatiei si locuintelor runda 2021 RPL2021 , care se desfasoara in aceste zile in Romania, face parte dintr o runda de recensaminte…

- Ministrul PSD de Finanțe, Adrian Caciu, a declarat miercuri, 23 martie, la briefingul de presa dupa ședința de Guvern, ca suma cheltuita de el lunar se ridica la 10.000 de lei, deoarece are și credite.„Coșul lunar de cheltuieli al ministrului de Finanțe? In jur de 10.000 de lei. Pentru ca am și credite”,…

- Numarul total al turistilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective, in anul 2021, a fost de 837.700, cheltuielile acestora insumand 1,97 miliarde lei, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). Principalul mijloc de transport utilizat pentru a…

- Incepand de luni, 14 martie, și pana pe 15 mai 2022, romanii se pot autorecenza in cadrul Recensamantului Populației și Locuințelor – RPL 2021. Autorecenzarea, prima etapa de colectare a datelor de la populație pentru Recensamantul Populației și Locuințelor (RPL2021), presupune, in premiera pentru Romania,…