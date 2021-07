Stiri pe aceeasi tema

- Tricolorii Under 23 pregatesc Jocurile Olimpice in Spania, acolo unde, pe 5 iunie, aceștia au pierdut la limita cu Mexic, 0-1, iar pe 8 iunie vor intalni Australia. Selecționerul Mirel Radoi a ajuns luni dupa-amiaza in cantonament. Inainte de sosirea lui Nicolae Dica a prefațat meciul cu Australia.…

- Poliția spaniola investigheaza moartea unui barbat de 39 de ani al carui cadavru a fost gasit in interiorul unei statui care reprezinta un dinozaur. Autoritațile au fost alertate simbata, dupa ce un tata și fiul sau au simțit un miros specific raspidit de statuia realizata din papier-miche (un fel de…

- Atacurile armate comise în Statele Unite la acest sfârsit de saptamâna s-au soldat cu 12 morti si 50 de raniti, potrivit politiei si presei americane, bilant ce marcheaza o crestere a violentei armate, fenomen pe care luna trecuta presedintele Joe Biden l-a calificat ca fiind o "epidemie",…

- Atacurile armate comise in Statele Unite la acest sfarsit de saptamana s-au soldat cu 12 morti si 50 de raniti, potrivit politiei si presei americane, bilant ce marcheaza o crestere a violentei armate, fenomen pe care luna trecuta presedintele Joe Biden l-a calificat ca fiind o "epidemie", transmite…

- Atacurile cu rachete dintre Israel si Fasia Gaza continua pentru a zecea zi consecutiv. In acelasi timp, in mai multe regiuni israeliene in care locuiesc arabi au avut loc confruntari violente cu politia.

- Europenii care traiesc in spațiul comunitar și vor sa lucreze in Marea Britanie au simțit pe pielea lor efectele toxice ale Brexitului. Cei care au mers in Regat la interviuri pentru angajare au povestit pentru The Guardian despre umilințe, detenții și expulzari, in ciuda regulilor care permit persoanelor…

- Zeci de oameni au fost raniti, joi seara, in confruntarile din Ierusalimul de Est dintre evreii activisti de extrema dreapta, palestinieni si politia israeliana, relateaza BBC preluat de news.ro Sute de evrei ultranationalisti, care au scandat „Moarte arabilor!”, s-au confruntat cu demonstrantii…

- O fetita de 12 ani, de cetatenie romana, a fost gasita miercuri, de politistii spanioli dupa o cautare de aproximativ o luna. Copila a fost vanduta de catre parinti cu suma de 4.000 de euro unei alte familii de romani, stabilite in Spania, pentru a fi casatorita cu un tanar de 18 ani. In imobilul unde…