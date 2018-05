Au creat la Craiova mașina inteligentă! Performanta pentru Universitatea din Craiova! Studentii de la Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica au luat locul intai la un concurs de masini inteligente. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Competitia, care a adunat 19 echipe ce au reprezentat Europa, Africa si Orientul Mijlociu, a avut loc […] The post Au creat la Craiova mașina inteligenta! appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

