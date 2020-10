Au continuat si astazi cautarile persoanei disparute in canalul Sulina

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta judetului Tulcea, joi noaptea, in jurul orei 23:00, dispeceratul ISU a fost anuntat despre faptul ca pe canalul Sulina intre mila 5-6 s-a scufundat o ambarcatiune. In barca se aflaui doi barbati, unul fiind salvat de niste pescari…

- Un barbat in varsta de 47 de ani din Bucuresti a disparut in Dunare in noaptea de joi spre vineri, dupa ce ambarcatiunea pe care se afla s-a scufundat. Un alt barbat aflat pe aceeasi barca a fost salvat de pescarii din zona, el fiind transportat in soc hipotermic la spital.Potrivit unui comunicat…

- Un incendiu puternic a mistuit un adapost in care se aflau 60 de animale, duminica dimineata, toate fiind gasite moarte de catre pompierii aradeni dupa ce au reusit sa stinga focul. Incendiul a cuprins un saivan de la marginea localitatii Sintea Mica, fiind trimise echipaje ale Detasamentului de…

- Un incendiu puternic a afectat, astazi trei locuinte din localitatea Mesteacan, comuna Corni. Cele trei case cuprinse de flacari se aflau in aceeasi curte. Potrivit primelor informatii oferite de reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, la fata locului s-au deplasat…

- Cadavrul elevului de 14 ani care s-a inecat, luni, in raul Mures, in care s-a scaldat imediat dupa ce a plecat de la scoala, a fost gasit, marti, de catre scafandrii Detasamentului de Pompieri Arad, la o adancime de aproximativ sapte metri, relateaza Agerpres.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Pompierii aradeni au desfasurat, luni dupa-amiaza, o operatiune de cautare in apele Muresului a unui copil de 14 ani, care s-ar fi inecat in timp ce se scalda impreuna cu doi colegi de clasa, imediat dupa ce au plecat de la scoala. Citeste si: Un baiat de 8 ani din Vrancea s-a inecat in albia…

- Astazi, 10 septembrie, la ora 16:42, dispeceratul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Someș” a fost alertat cu privire la izbucnirea unui incendiu, la un autoturism, in municipiul Satu Mare. La fața locului s-au deplasat 5 subofițeri, din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare cu o autospeciala…