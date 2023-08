Au continuat nunta la mai puțin de 500 de metri de locul exploziei din Crevedia Invitata sa cante la o nunta in Crevedia, o cantareața a povestit in mediul online cum au reacționat petrecareții cand au aflat de explozie. Postarea ei a starnit un val de reacții. „Doamne ferește, nu știu cum ati putut sa mai dansați”,„Bai frate, bine ca ești bine! Dar mare curaj sa mai stai sa și filmezi!” ,„Nu e de ras din pacate”,„La așa explozie, e bine ca ați scapat cu viața, pentru ca saracii pompieri au fost grav raniți” „Inca o data Dumnezeu ne-a dovedit ca ne iubește! Locația de aseara a fost la mai puțin de 500 de metri fața de locul dezastrului de la Crevedia. In ciuda pericolului,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Exploziile uriașe de la Crevedia, produse in seara de sambata, 26 august 2023, au readus in memoria locuitorilor orașului bihorean Ștei un eveniment in care tot gazul a fost ”eroul” negativ principal.

- O explozie urmata de un incendiu puternic s-a produs sambata, 26 august, la o stație GSP din localitatea Crevedia. Momentul exploziei a fost surprins de mai mulți șoferi care se aflau in apropiere. Va avertizam ca urmeaza imagini care va pot afecta emoțional: Traficul rutier a fost, la scurt timp, blocat…

- Au fost opt victime in urma exploziei de la Crevedia! Șapte pacienți au ajuns la spitalul Bagdasar sau Floreasca.Potrivit ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, exista si decese in urma exploziei, relateaza News.ro. Pana in prezent, sase persoane au fost transportate la spitale. Un pacient…

