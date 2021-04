Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata si actrita Jennifer Lopez si fostul jucator de baseball Alex Rodriguez au confirmat ca s-au despartit, joi, la o luna dupa ce au negat existenta unor probleme in relatia lor de cuplu care a durat patru ani, informeaza Reuters. "Ne-am dat seama ca ne simtim mai bine ca prieteni si ne asteptam…

