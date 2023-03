Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA anunta, vineri, ca au dispus sesizarea instantei de judecata cu acordurile de recunoastere a vinovatiei inculpatilor Iliescu Andrei Ioan si Popescu Alin Ion, la data faptelor inspectori in cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala, cercetati sub control judiciar, in sarcina carora…

- Unul dintre polițiștii din Brașov reținuți in dosarul pivind noii „fabrici de permise” a primit, anul trecut, premiul „polițistul anului” tocmai pentru ca a refuzat sa primeasca mita de la șoferi in mai multe randuri. „Lupul de la rutiera” cum mai era numit agentul de poliție Cornel Ioan Sandu, care…

- Procurorii DIICOT desfașoara, luni dimineața, zeci de percheziții pentru destructurarea unei rețele de traficanți care vindea droguri consumatorilor din București, inclusiv unor elevi de liceu. Potrivit DIICOT, au loc 23 de perchezitii domiciliare in municipiul București, intr-o cauza avand ca obiect…

- Șefa Secției de Oncologie a Spitalului Județean Suceava, cercetata pentru luare de mita de la pacienți sau aparținatori, scapa de arestul preventiv. Curtea de Apel Suceava a admis contestația depusa de medicul oncolog și va inlocui masura privativa de libertate cu cea a controlului judiciar pentru o…

- Un agent de politie judiciara in cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, a fost retinut de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat ca ar fi cerut 300.000 de euro de la o persoana cercetata de Parchetul Inaltei Curti pentru evaziune fiscala si delapidare pentru a…

- Un medic de familie din judetul Dolj, acuzat ca a luat mita de peste 900 de ori pentru a atesta in fals vaccinarea anti-COVID, a fost trimis in judecata de procurorii DNA. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Craiova au anuntatt, luni, ca au dispus trimiterea…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a oferit, luni, intr-un comunicat de presa, primele detalii in cazul reținerii directorului Romarm, Gabriel Țuțu, și a lui Victor Pițurca. „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus efectuarea urmaririi penale…

- Doi inspectori de la Direcția Generala Antifrauda Fiscala au fost reținuți, sambata, de procurorii DNA, sub acuzația ca au cerut 10.000 de euro mita de la o firma pe care o controlau pentru a aplica o sancțiune mai mica decat cea prevazuta de lege pentru neregulile constatate. Potrivit DNA, procurorii…