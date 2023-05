Au bătut palma: SUA vinde 60 de elicoptere Germaniei. Care este suma tranzacției Statele Unite au anuntat joi ca au aprobat vanzarea a 60 de elicoptere de transport militar si alte echipamente catre Germania, tara membra a NATO, pentru un total 8,5 miliarde de dolari, noteaza AFP, citat de Agerpres. Vanzarea propusa urmareste "imbunatatirea capacitatilor de transport" ale armatei germane si astfel sa permita Germaniei "sa consolideze securitatea teritoriului sau si sa previna amenintarile regionale", a indicat Agentia americana pentru cooperare pentru in domeniul apararii si securitatii (DSCA) intr-un comunicat. CITESTE SI Reacție neobisnuit de tarzie: Ministerul rus… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

