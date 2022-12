Au avut o moarte ÎNGROZITOARE: doi soţi au decedat împreună în casa lor! Doi soti din judetul Olt au avut parte de o moarte ingrozitoare. Cei doi batrani au decedat ambii in casa lor, in urma unui incendiu care le-a mistuit locuinta. Sotia de 69 de ani si sotul de 72 de ani nu s-au mai putut salva. Oamenii s-au intoxicat cu fum In momentul in care au […] The post Au avut o moarte INGROZITOARE: doi soti au decedat impreuna in casa lor! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

