Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhia Romania a avut numai cuvinte de multumire fata de decizia Guvernului de a permite reluarea slujbelor religioase in interiorul bisericilor si a mai transmis ca vor fi respectate „exemplar” regulile sanitare....

- Biserica Ortodoxa Romana va respecta „exemplar” regulile de natura sanitara și le va cere și credincioșilor sa le respecte, dupa reluarea slujbelor in biserici, anunțata astazi de premierul Ludovic Orban.

- Impartasirea comuna se amana desi folosirea aceleiasi lingurite nu a fost niciodata sursa de contaminare, ramanand posibilitatea impartasirii individuale, a explicat purtatorul de cuvant al Patriarhiei Vasile Banescu, precizand inca ca obiectele de cult pentru care este necesara dezinfectarea dupa fiecare…

- Anunțul a fost facut duminica de catre Comisia naționala de sanatate. Aceasta metropola chineza cu aproximativ 11 milioane de locuitori, plasata in carantina la sfarșitul lunii ianuarie pentru mai mult de doua luni a fost in special lovita de noul coronavirus , care a contaminat in China aproape 83.000…

- Ruby a trecut prin momente tensionate in ultimele trei saptamani, marturisindu-le fanilor sai faptul ca are simptome specifice noului tip de coronavirus. Imediat artista s-a panicat și a facut un test pentru a se asigura ca sanatatea ei nu este pusa in pericol.

- Organizatorii Premier League vor continua consultarile cu conducerile cluburilor si cu jucatorii pe marginea strategiei ''Project Restart'', asteptand o pozitie si din partea autoritatilor privind eventualitatea reluarii competitiei, scrie Reuters.Liga a organizat vineri o videoconferinta…

- Daca medicii și asistenții fac eforturi deosebite pentru a salva viețile pacienților infectați cu noul tip de coronavirus, preoții se ingrijesc nu numai de sufletul acestor oameni, ci și de partea materiala și financiara de care depinde sanatatea lor. Patriarhia Romana s-a implicat activ in lupta impotriva…

- Preoții din Mureș au cerut Consilului Județean sa redirecționeze suma de 250.000 lei, alocata cultului ortodox pentru anul 2020, catre spitalele care ingrijesc pacienți infectați cu Covid-19, potrivit basilica.ro.Anunțul vine la o saptamana de la gestul preoților sibieni care au renunțat la…