- Dupa un 2020 în care piața laptop-uriloe și desktop-urilor a crescut cu 13% se anunța un alt an foarte bun, estimarile IDC fiind ca livrarile vor crește cu 18,2%, ceea ce înseamna peste 50 de milioane de PC-uri mai mult decât anul trecut. Va fi cerere mare din partea elevilor care…

- Apple reduce numarul comenzilor pentru toate iPhone-urile cu aproximativ 20% comparativ cu planurile sale din decembrie, iPhone 12 mini avand cea mai mare reducere, potrivit Nikkei Asia. In conformitate cu rapoartele anterioare, publicația susține ca cererea pentru iPhone 12 mini a fost „mult mai mica…

- Opt dintre parlamentarii din Partidul AUR, printre care și liderul partidului George Simion, au așteptat duminica in fața Ministerului Sanatații sa fie primit de Ministrul Vlad Voiculescu la discuții. Aceștia ii cer demisia Ministrului dar și șefului DSU Raed Arafat, in urma incendiului de la Spitalul…

- Lantul suedez de imbracaminte Hennes and Mauritz (H&M) a anuntat vineri un profit net de 1,243 miliarde coroane (123 de milioane de euro) in ultimul an fiscal (decembrie-noiembrie), in scadere cu 91%, din cauza pandemiei, relateaza agentia EFE. "Evolutia rezultatului a fost influentata…

- Aproximativ 8,8% din orele de lucru la nivel mondial s-au pierdut anul trecut din cauza pandemiei, de aproximativ patru ori mai mult decat numarul pierdut in criza financiara din 2009, dar exista oarecare semne de redresare, a declarat Organizația Internaționala a Muncii (OIM), citata de Reuters.…

- Piata de media din Romania a scazut cu 2,7% in 2020, insa ar putea creste cu 4% in acest an, la 485 milioane de euro, sustinuta in mod special de investitiile media in digital si TV, arata raportul Media Fact Book, realizat de agentia Initiative. ”Datele actualizate ale raportului Media Fact…

