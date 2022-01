Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul se manifesta la fabrica din comuna Ceptura care produce brichete de cocs, circa 60 de tone de carbune fiind afectate, anunța Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.Incendiul s-a intins pe o suprafata de 150 metri patrati, afectand aproximativ 60 tone de carbune, precizeaza…

- 60 tone de carbune au ars in urma unui incendiu care a izbucnit in noaptea de miercuri spre joi intr-o fabrica din județul Prahova, conform Mediafax. ISU Prahova a anunțat ca joi, in jurul orei 02:20, s-a produs un incendiu la o fabrica situata in comuna Ceptura. Unitatea economica are ca…

- Anul 2021 a fost fara indoiala anul in care locuitorii țarii noastre, dar și al intregii lumi, a invațat sa traiasca intr-un pas cu pandemia. Pentru Republica Moldova, acest an a reprezentat anul mai multor schimbari in societate și a venirii la putere la ”oamenilor buni”. De-a lungul anului, echipa…

- Probabilitatea ca un lockdown sa devina necesar crește foarte mult daca sunt ignorate regulile personale de igiena și protecție. Problema principala este, așadar, referitoare la capacitatea individuala de a respecta astfel de reguli. La rândul ei, capacitatea individuala de a respecta aceste reguli…

- A fost o adevarata desfașurare de forțe acolo: 30 de pompieri militari au intervenit cu 8 autospeciale de stingere, iar in sprijinul lor au venit alți 7 voluntari și 13 angajați de la Ocolul Silvic Oituz.Incendiul puternic era vizibil de pe DN1 din zona Bacau – Oinești. Pompierii nu știu exact inca…

- Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș a furnizat, la ora 22.15, detalii despre incendiul izbucnit la Centrul Comercial "Transilvania" de pe strada Depozitelor din Targu Mureș. "Incendiul se manifesta foarte violent, tavanul depozitului s-a prabușit,…

- Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri, la acoperișul unei cladiri a Manastirii Izvorul Tamaduirii, din Agigea, județul Constanța, pentru stingerea focului fiind chemați in sprijin și pompieri din județele Calarași și Ialomița. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…