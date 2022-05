Au apărut testele PCR pentru detectarea variolei maimuței Gigantul farmaceutic elvețian Roche a anunțat, saptamana aceasta, ca a dezvoltat teste PCR pentru detectarea virusului variolei maimuței, dupa apariția mai multor cazuri in țari unde boala nu este curenta, transmite AFP. ”Roche a dezvoltat foarte repede o noua serie de teste pentru detectarea virusului variolei maimuței și monitorizarea raspandirii acestuia, arata directorul diviziei ”Diagnostics” a Roche, citat intr-un comunicat. Cele peste 250 de cazuri semnalate deja in 16 țari pana la data 22 mai, potrivit Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), sunt atipice, intrucat ele apar in țari unde… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

