Au apărut propunerile OFICIALE pentru măsurile de RELAXARE Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a postat pe site, in dezbatere publica, un set de recomandari de sanatate publica privind masurile generale de relaxare a restricțiilor impuse de starea de urgența pentru limitarea raspandirii infecției cu virusul SARS COV 2. Important: aceste masuri nu sunt adoptate, fiind supuse dezbaterii publice. Domeniile in care INSP a facut recomandari de relaxare: hotelier (mai puțin restaurante și terase), transport in comun, saloane de ingrijire personala, cabinete stomatologice, spitale non-Covid, școli (pentru organizarea bacalaureatului și evaluarii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

