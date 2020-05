Au apărut primele rezultate ale analizelor făcute de MARCEL CIOLACU Liderului PSD, Marcel Ciolacu, i s-a facut rau in timpul conferinței de presa in care prezenta programul partidului pentru ieșirea din criza. Ciolacu a refuzat ambulanța și a plecat la spital cu mașina de serviciu. Primul set de analize medicale au ieșit insa bine și starea de sanatate a acestuia este una buna in acest moment, a transmis purtatorul de cuvant al partidului, Lucian Romașcanu. Purtatorul de cuvant al partidului, Lucian Romașcanu, a precizat ca din informațiile sale, primele analize medicale au ieșit bine, iar starea de sanatate a lui Ciolacu este buna. ”Astazi, in timpul conferinței… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

