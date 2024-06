Elevii de clasa a VIII-a au trecut joi prin a doua proba de la Evaluarea Naționala, cea de Matematica. Primele rezultate vor fi pe 3 iulie, dupa care se pot depune contestații. Cei care au corectat lucrarile de la Limba și Literatura Romana au remarcat o mulțime de greșeli de scriere, dar și multe gafe care […] The post Au aparut primele „perle” de la Evaluarea Naționala: „Cireșarii sunt Indiana Jones și Arca Secretelor”, „Striga cat il ținea putorile” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .