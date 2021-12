Stiri pe aceeasi tema

- Explozie puternica in Italia. Bilanțul victimelor a crescut la patru morți Explozie puternica in Italia. Bilanțul victimelor a crescut la patru morți O scurgere uriașa de gaz a provocat o explozie care a dus la prabușirea a trei case și la avarierea altor trei, in comuna Ravanusa, Sicilia. Patru persoane…

- Doua femei au fost scoase in viața de sub daramaturi, insa un barbat a murit.Opt persoane sunt in continuare date disparute, printre care o tanara care urma sa nasca miercuri, potrivit agenției ANSA.Zona a fost securizata.Nu este clar ce a provocat explozia. La Stampa scrie ca inițial s-a crezut ca…

- O scurgere uriașa de gaz a provocat o explozie care a dus la prabușirea a trei case și la avarierea altor trei, in comuna Ravanusa, Sicilia. Un barbat a murit, doua femei au fost scoase vii de sub daramaturi, iar 8 persoane sunt inca disparute.

- O fata de 15 ani a murit in Italia dupa ce a fost impuscata de fratele ei, in varsta de 13 ani. Tatal copilului e cercetat pentru ca a pus in mana fiului sau arma de vanatoare, pe care o avea legal, relateaza mediafax. Sambata seara, o fata de 15 ani din San Felice del Benaco, provincia Brescia,…

- Omul de afaceri Dan Petrescu, unul dintre cei mai bogați romani, a murit in accidentul aviatic din Italia. Un avion privat romanesc, de mici dimensiuni, s-a prabușit intr-o cladire aflata in renovare din Italia. Alte șapte persoane au murit in tragedie. Un avion privat s-a prabusit, duminica, in apropiere…