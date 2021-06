Au apărut PRIMELE IMAGINI de la botezul fetiței lui Smiley! Și-a creștinat fetița în mare secret Primele imagini de la botezul fetiței lui Smiley. Creștinarea Josephinei, fetița celui mai bine platit solist de la noi și a Ginei Pistol a avut loc duminica, invitații fiind rugați sa pastreze discreția privind ceremonia. Fostul model Playboy, actualmente vedeta a Antena 1, de cand au a devenit mamica, Gina Pistol și Andrei Tiberiu Maria, cunoscut de o țara intreaga drept Smiley, au ințeles prioritațile in noua lor viața, de parinți. Tocmai de aceea au devenit și mult mai discreți cu evenimentele din viața lor și nu au vrut sa se știe prea multe detalii despre acesta petrecere intima, care a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gina Pistol și Smiley și-au botezat fiica duminica, 20 iunie. Cei doi au organizat o petrecere restransa, intr-o locație inconjurata de natura, și au pastrat discreția cu privire la acest eveniment special din viața lor. La trei luni de la venirea pe lume a micuței Jospehine Ana Maria, Gina Pistol…

