Stiri pe aceeasi tema

- Un baietel in varsta de 10 ani a cazut de 8 metri inlatime, dupa ce s-a rupt tiroliana. Copilul a suferit leziuni si a fost internat la Spitalul Judetean din Craiova. Totul s-a intamplat duminica, in Parcul „Nicolae Romanescu“ din Craiova.

- Fanii lui Khloe Kardashian erau in culmea disperarii, dar iata ca așteptarea lor a luat sfarșit! (AFLA AICI CUM POȚI CAȘTIGA ȘI TU DE ACASA CHIAR ȘI 10.000 DE EURO LUNAR) Diva de peste Ocean a aratat-o intregii lumi pe fetița ei, True Thompson. (VEZI ȘI: KRIS JENNER A DEZVALUIT SEMNIFICAȚIA NUMELUI…

- Anamaria Prodan iși revine dupa moartea mamei sale, Ionela Prodan. Vedeta a reluat munca, dar nu a uitat-o pe cea care i-a dat viața și a facut o postare emoționanta pe o rețea de socializare. Dupa zile intregi petrecute alaturi de Ionela Prodan in spital, Anamaria a reluat filmarile pentru „Gospodar…

- Dansatoarea preferata a maneliștilor, Cristina Pucean are fani in toate colțurile lumii. Mișcarile ei senzuale aduna sume grele la fiecare apariție, fapt ce ii permite focoasei blondine sa arate extraordinar și sa se intrețina cum poate mai bine.

- Lidia Buble a cucerit, inca o data, inimile romanilor. La doar cateva ore de cand a lansat, oficial, videoclipul piesei ”Sub apa”, in care apare nimeni altul decat Razvan Simion, iubitul ei, au aparut numeroase reacții in mediul virtual.

- E o chestiune de timp pana cand porțiunea din DN 10 surpata in urma alunecarilor de teren se va prabuși, in lipsa unor lucrari de consolidare. Apa a sapat in versant, iar astazi surparea a trecut de axul drumului, motiv pentru care autoritațile au inchis sensul de mers Buzau – Brașov, instituind restricții…