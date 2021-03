Au apărut primele imagini cu eroul de la Piatra-Neamț, medicul Cătălin Denciu, cel care a intrat în flăcări pentru a salva pacienți Jurnaliștii revistei armatei belgiene l-au vizitat fascinați de curajul medicului de la terapie intensiva care a intrat in incendiu pentru a salva pacienți. De pe patul de spital el a dat asigurari ca se poate mișca, reinvața sa mearga și se recupereaza in continuare. ”Imi amintesc ca m-am trezit la terapie intensiva. Acolo am fost ingrijit de asistenti medicali si kinetoterapeuti. Pe 20 ianuarie am fost transferat la unitatea de terapie medie. Gradual am reusit treptat sa ma misc si sa merg din nou. Astazi pot deja sa pedalez. Inca mi-e greu sa indoi coatele. Dar merg mai departe cu recuperarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

