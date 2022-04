Stiri pe aceeasi tema

- Imagini care ar arata crucișatorul „Moscova”, nava-amiral a flotei ruse de la Marea Neagra, imediat dupa ce a luat foc au fost difuzate de o agenție din Turcia. Kievul spune ca nava a fost lovita de rachete trase de armata ucraineana, in timp ce Rusia spune ca la bordul vasului a izbucnit un incendiu.

- Un port la Marea Azov se afla in flacari, in urma bombardamentelor armatei Federației Ruse. Proiectilele rusești cad peste cartiere de locuințe, centre comerciale, școli și spitale. In timp ce Moscova susține ca operațiunea militara speciala din Ucraina se desfașoara conform planului, autoritațile din…

- In mediul online au aparut primele imagini cu lansatoarele rusești care folosesc arme termobarice. Cruzimea regimului dictatorial de la Moscova nu are limite, armata rusa folosește in Ucraina arme care au mai multe șanse sa omoare și sa raneasca oameni in buncare.Ucraina susținea inca de pe 2 martie…

- Moscova a reacționat, marti, dupa ce o jurnalista a postului tv Pervii Kanal (Canal 1) din Rusia a intrat in cadru in timpul unei emisiuni de știri in direct pentru a denunta razboiul din Ucraina. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a catalogat gestul drept "un act de huliganism", informeaza…

- Negocierile dintre Rusia și Ucraina, care, luni, nu s-au soldat cu nici un rezultat, urmeaza sa fie reluate joi, 3 februarie. Rusia a declarat ca este pregatita sa discute joi o incetare a focului cu Ucraina, care a trimis emisari in Belarus. Moscova: „In principiu, am gasit intelegere la masa negocierilor”…

- Matthew Chance, 51 de ani, corespondentul postului american CNN la Kiev, capitala Ucrainei, și-a intrerupt relatarea pentru a se echipa cu vesta antiglonț și pentru a-și pune pieptarul „Press”, in tentativa de a se pune la adapost, in condițiile in care, pe fundal, se auzeau explozii puternice. In timp…

- SUA se coordoneaza cu aliații și va anunța noi sancțiuni impotriva Rusiei, dupa ce Moscova a recunoscut cele doua regiuni separatiste din Ucraina ca fiind independente și a trimis forțe de „menținere a pacii” acolo. SUA va impune sancțiuni impotriva Rusiei pentru aceasta violare clara a legislației…

- Printre o serie de posibile sanctiuni occidentale impotriva guvernului presedintelui Vladimir Putin, Germania ar putea bloca autorizarea conductei Nord Stream 2, daca Rusia va invada Ucraina. Dar masura ar risca sa exacerbeze o criza a aprovizionarii cu gaze in Europa, care a determinat cresterea preturilor…