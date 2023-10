Stiri pe aceeasi tema

- Aurora și Georgiana, doua copile de 8 și 13 ani, mama lor Mihaela, in varsta de 42 de ani, și tatal Mircea, in varsta de 45 de ani, sunt romanii care au murit in accidentul dintre Veneția și Mestre. Autocarul electric in care se aflau a cazut de pe un pod de la o inalțime de 15 metri și a luat foc.…

- Un autobuz plin cu turiști care vizitasera centrul istoric al Veneției a cazut marți seara in gol de pe un pod, printre zecile de morții fiind și doi romani impreuna cu copiii lor.Cel putin 21 de persoane au murit si alte aproximativ 20 au fost ranite foarte grav cand autobuzul care transporta turisti,…

- Patru cetațeni romani se numara printre persoanele decedate in accidentul de autocar produs in Italia, langa Veneția, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al Romaniei. Accidentul din seara de marți, 3 octombrie 2023, s-a soldat cu 21 de morți și 15 raniți. Cei patru romani care au murit erau…

- Accidentul tragic ce a avut loc recent in Italia, la Mestre, a rapit viețile a 21 de oameni. Patru dintre victimele care au pierit sunt romani. Patru romani și-au pierdut viața in cumplit accident din Italia, dupa ce un autobuz plin cu turiști a cazut marți seara de pe un pod, langa Veneția. Din informațiile…

- Un accident ingrozitor s-a produs in Italia, dupa ce un autocar a cazut de pe un pod, de la 15 metri inalțime. Printre cei peste 20 de morți se aflau și patru romani. Ei sunt Mircea, soția lui și cei doi copii pe care ii aveau. Accidentul rutier le-a fost fatal.

- Patru romani se afla printre victimele tragicului accident de la Venetia. Confirmarea vine de la Ministerul nostru de Externe, dupa ce o echipa consulara mobila s-a deplasat de la Trieste la fata locului, in regim de urgenta, pentru a obtine mai multe informatii cu privire la

- Cel putin 21 de persoane au murit si alte aproximativ 20 au fost ranite marti seara in accidentul produs la Mestre, langa Venetia. Un autobuz care transporta turisti, printre care ucraineni, francezi si germani, a cazut de pe un pod si a luat foc, potrivit autoritatilor acestui oras din nord-estul Italiei.…

- Mircea Geoana și soția sa, Mihaela, continua sa traiasca momente de mare fericire! Fiica lor, Ana Maria, s-a casatorit recent, in Veneția, cu Garrett Cayton, un miliardar american pe care l-a cunoscut acum șase ani, cand era la facultate.Invitații au fost cazați la Hotel Cipriani, unul dintre cele mai…