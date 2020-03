Stiri pe aceeasi tema

- Doua prime cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost identificate in Fasia Gaza, a anuntat duminica Ministerul Sanatatii din enclava palestiniana, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Cele doua persoane, palestinieni care se intorceau din Pakistan, nu au parasit centrul de carantina de langa granita…

- Rezultatele primite sambata la cel de-al doilea test pentru COVID-19 au fost negative. Cei doi au fost internati pentru tratament in Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara.„Noi plecam astazi (sambata, n.r.) spre casa, spre Deva. Al doilea test a iesit negativ, pentru amandoi! Ne putem intoarce…

- Ministerul Sanatații a explicat, pe pagina sa de Facebook, despre efectele pe care ibuprofen le are asupra persoanelor care au fost infectate cu #coronavirus. Conform reprezentanților Ministerului, pana in prezent nu au fost facute teste privind efectele administrarii de ibuprofen asupra pacienților…

- Cuba, Bolivia și Hondurasul, au confirmat, vineri, primele cazuri de coronavirus (Covid-19) pe pamantul lor, contribuind, astfel, la numarul de țari din America Latina in care virusul a aparut, numar care, in prezent, este de 12 State. Potrivit Ministerului Sanatații din Cuba, trei dintre cei patru…

- Ministerul Sanatatii din Marea Britanie a anuntat ca au fost confirmate 34 de cazuri noi de infectie cu Covid-19, cel mai mare numar intr-o singura zi raportat in Regatul Unit. Bilantul total al britanicilor...

- Noul coronavirus risca sa provoace o pandemie, contaminand deja 82.419 persoane la nivel mondial, dintre care 2.808 nu au mai putut fi salvate. Primele cazuri de infectare cu Covid-19 in Europa au fost semnalate la sfarsitul lui ianuarie, in Franta si in Marea Britanie. Intre timp, noul coronavirus…

- Autoritațile de la Roma au confirmat inca 3 decese, bilanțul ajunge astfel la 10 morți de la declanșarea epidemiei. Din cele 20 de regiuni ale Italiei, 7 sunt afectate de noul tip de coronavirus. Astazi au mai fost depistate inca 54 de cazuri dintr-un total de 283.

- Ministerul Sanatatii din Kuweit a precizat ca trei persoane, care s-au intors din orasul iranian Mashad (nord-est), au fost testate pozitiv pentru virus. In Bahrain, Ministerul Sanatatii a anuntat ca un cetatean care se intorcea din Iran a fost diagnosticat cu coronavirus, anunța Agerpres.Kuweit si…