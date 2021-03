Au apărut primele cireșe pe piață; Cu cât se vinde kilogramul. Sunt cele mai scumpe fructe de pe tarabe Pana la apariția cireșelor romanești, in lunile mai și iunie, pofticioșii pot achiziționa fructele provenite tocmai din Africa. Desigur, doar cei cu portofele pline o pot face, noteaza fanatik.ro Razboiul vaccinurilor. Australia cauta aliați in disputa cu UE privind exportul de vaccinuri Prețul unui kilogram de cireșe este unul de patru ori mai mare decat cel al unuia de mango, de exemplu, importat din Peru. Și alte fructe exotice sunt mai ieftine. Un kilogram de Papaya se vinde cu 90 de lei. Pentru fructul pasiunii, romanii scot din buzunar doar 80 de lei pe kilogram. Rambutanul,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

