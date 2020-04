Au apărut primele cazuri de vindecare şi externare în Giurgiu iar numărul cazurilor de COVID-19 a rămas constant Numarul cazurilor de infectare cu COVID-19 in judet a ramas neschimbat in ultimele 24 de ore, si anume, 46 si au inceput sa apara primele cazuri de vindecare, fiind vorba despre sase persoane, dintre care cinci au fost externate, potrivit Agerpres. 'Situatia epidemiologica la nivelul judetului Giurgiu, la data de 10 aprilie 2020, arata ca sunt 46 de cazuri confirmate de imbolnavire cu coronavirus, acelasi numar de cazuri ca in ultimele 24 de ore. Au inceput sa apara si primele cazuri vindecate si externate, respectiv sase cazuri, dintre care cinci pacienti au fost externati in… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

