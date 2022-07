Au apărut praguri de nisip pe Dunăre, iar navigaţia este îngreunată Au aparut praguri de nisip pe Dunare, iar navigatia este ingreunata Ca urmare a secetei extreme, pe Dunare au aparut praguri de nisip, iar navigatia este îngreunata. Navele de croaziera, de exemplu, nu mai pot trece de Calafat. Sunt riscuri foarte mari ca navele sa ramâna blocate în praguri de nisip. În afara de barajul Portile de Fier II, apa a scazut atât de mult încât pe fluviu au aparut mai multe insule. Se pot vedea, spun martorii, chiar si epave ale unor ambarcatiuni scufundate în trecut.

