- „Covidiot“ este noul termen aparut in mediul online, folosit pentru a-i descrie pe oamenii care nu respecta masurile impuse de autoritati in vremea pandemiei, dar si pe cei care iau in ras coronavirusul.

- Primul vizitator cunoscut al Sistemului Solar, ciudatul asteroid in forma de trabuc 'Oumuamua, ar putea avea o poveste foarte violenta, conform unui nou studiu coordonat de Yun Zhang, de la Observatoarele Astronomice Nationale din cadrul Academiei Chineze de Stiinte, transmite luni Space.com.

- Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR) avertizeaza, miercuri, ca au aparut mai multe pagini de internet care folosesc termeni precum "juridic", "legal", "drept", uneori chiar "avocat" si care practica servicii de consultanta juridica in mod ilegal, recomandandu-le cetatenilor sa verifice…

- Secretarul de stat Bogdan Despescu a declarat, luni seara, ca prin Ordonanța Militara nr. 5, se prelungește masura suspendarii zborurilor spre și dinspre Spania și Italia pentru inca 14 zile. Despescu a declarat ca se prelungește masura suspendarii operatorilor aerieni de a avea zboruri spre…

- Perioada debutului noii generatii Jaguar XJ, daca pandemia globala de COVID-19 nu va pune piedici, se apropie. Sedanul de lux britanic ar urma sa fie prezentat pana la sfarsitul anului curent, iar din primele saptamani ale lui 2021 vor demara livrarile.

- Potrivit DSP Timiș, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a actualizat definiția de caz suspect COVID-19. The post A aparut o noua definiție de caz pentru coronavirus. Cine este considerat suspect appeared first on Renasterea banateana .

- Nelu Tataru, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, anunta saptamana trecuta un control in sediul Directiei de Sanatate Publica Bucuresti. Decizia a venit in urma unui articol din Libertatea, in care era prezentata lipsa produselor de stricta igiena din institutia care se ocupa de controlat spitale,…